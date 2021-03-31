Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года выросла до 26 млрд рублей Бизнес

Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз - до 26 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, по итогам I квартала 2021 года банк "Открытие" заработал 26 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, что более чем в 8 раз выше результата за аналогичный период прошлого года (3 млрд рублей).

Ключевые показатели банка за март 2021 года:

Активы банка в марте увеличились на 3%, или на 81 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Кредитный портфель банка до вычета резервов за март увеличился на 55 млрд рублей (+3%). Рост объема кредитов юридическим лицам за март 2021 года составил 44 млрд рублей (+3%). Портфель физических лиц увеличился на 11 млрд рублей (+2%).

В марте 2021 года банк выдал 139 млрд рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малый и средний бизнес, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выданных розничных кредитов в марте 2021 года составил 33 млрд рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель ценных бумаг банка увеличился за март на 19 млрд рублей (+3%) в основном за счет приобретения облигаций федерального займа.

Средства клиентов в марте выросли на 133 млрд рублей (+7%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 143 млрд рублей, или 17%).

Чистая прибыль банка "Открытие" за март 2021 года составила 9,1 млрд рублей (-1,7 млрд рублей за март 2020 года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 апреля 2021 года Н1.0 составил 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за I квартал 2021 года:

По итогам 1 квартала 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 70 млрд рублей (+3%) до 2,7 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 155 млрд рублей (+9%) до 1,8 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 60% на 1 апреля 2021 года (56% на 1 января 2021 года).

Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 127 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (+11%). Объем выданных за I квартал 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малый и средний бизнес составил 317 млрд рублей, что на 29% выше, чем за I квартал 2020 года.

Рост розничного кредитного портфеля составил 28 млрд рублей (+6%) до 524 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал более 75 млрд рублей розничных кредитов, что на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам I квартала 2021 года увеличились на 54 млрд рублей до 2,0 трлн рублей (+3%) за счет роста средств корпоративных клиентов на 62 млрд до 1 003 млрд рублей (+7%). Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд рублей (-1%). По состоянию на 1 апреля 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 47% (39% на 1 января 2021).

Чистая прибыль банка по итогам I квартала 2021 года составила 26 млрд рублей (3 млрд рублей за I квартал 2020 года).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 54 млрд рублей, что практически в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года (26 млрд рублей). Ключевым драйвером роста доходов в I квартале 2021 года стал чистый процентный доход, который увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,4 млрд рублей, или 38% от общего операционного дохода банка. Рост чистого процентного дохода обеспечен сокращением процентных расходов банка на 30% по итогам I квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прочие доходы банка по итогам I квартала 2021 года составили 26 млрд рублей, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО "РОСТ БАНК".

Операционные расходы банка за I квартал 2021 года составили 16,6 млрд рублей против 17,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 14 млрд рублей (+4%) до 350 млрд рублей за счет прибыли.