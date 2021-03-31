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Общество

Нижегородское ГУ МЧС рассказало о требованиях к разведению огня и приготовлению шашлыка

23 апреля 2021 10:57  [183] Общество

Фото: с сайта повар.ру

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков рассказал, как можно пожарить шашлык без нарушения требования пожарной безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции 22 апреля. 

Отметим, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об особом противопожарном режиме на территории региона с 19 апреля. На землях лесного фонда противопожарный режим начал действовать с 22 апреля - в южных районах области, а с 29 апреля начнет действовать и в северных районах.

"У нас нет прямого запрета на приготовление шашлыка, но есть требования, которые граждане должны выполнять", - сказал Валерий Синьков.

Огонь можно разводить только в мангале или жаровне для приготовления пищи на углях на деревенских и садовых участках. В лесах это делать категорически запрещено. Причем запрет касается также горелок.

Мангал должен быть установлен на подготовленной территории - на расстоянии не менее 2 метров не должно быть того, что может загореться. Важно разводить костер на расстоянии не менее 5 метров от зданий, включая беседки.

Даже при условии соблюдения всех вышеупомянутых требований, необходимо иметь запас воды для тушения.

Ранее сообщалось, что наказание за нарушение противопожарного режима ужесточили в Нижегородской области. Cейчас для граждан, нарушающих противопожарный режим, не предусмотрены такие меры, как предупреждения. Нарушителей сейчас будут только наказывать штрафом, сумма которого для физических лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним, число пожаров сухой травы в Нижегородской области в 5,5 раз превысило прошлогодние показатели.

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Теги:
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