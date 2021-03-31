Акция "Библионочь-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижний Новгород 24 апреля присоединится к X Всероссийской акции "Библионочь-2021".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в этом году акция приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. "Библионочь-2021" пройдет под девизом "Книга – путь к звездам".

В Нижнем Новгороде свои программы к "Библионочи" подготовили все центральные областные библиотеки. В этом году мероприятия пройдут в онлайн и в офлайн форматах.

В частности, детская областная библиотека имени Т.А.Мавриной подготовила четырехчасовой марафон, который начнется в 17:00. Посетителей ждут на 28 разнообразных площадках, где разместятся игровые зоны, научные лаборатории, пройдут мастер-классы для юных исследователей и будущих космонавтов. Полная программа мероприятий библиотеки во время акции размещена на сайте и доступна в социальных сетях. На мероприятия офлайн программы обязательна регистрация по телефону (831) 430-35-49.

Еще один участник "Библионочи-2021" - Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых. Мероприятия пройдут в библиотечном филиале для слабовидящих граждан на ул. Нижнепечерской, д. 10. Сотрудники библиотеки подготовили для участников акции мастер-классы, чтение стихов советских и современных российских поэтов о космосе и межпланетном сообщении, а также лекцию для детей с элементами викторины "Герои звездных дорог".

По традиции присоединится к акции Нижегородская государственная областная библиотека им. В.И. Ленина. Сотрудники выбрали для своих мероприятий онлайн-формат. Основной площадкой "Библионочи" станет официальная страница библиотеки "ВКонтакте". Нижегородцам предлагается масштабная событийная программа, в которую вошли виртуальные выставки, мастер-классы, викторины.

Акция "Библионочь" ежегодно проходит в апреле по всей России. Ее участниками становятся библиотеки, книжные магазины, музеи и арт-пространства. Цель мероприятия - популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. Впервые акция прошла в 2011 году в московской библиотеке имени И.С. Тургенева. Уже в 2012 году "Библионочь" прошла в 90 городах России.