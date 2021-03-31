"АСИРИС" представило проект восстановления квартала церкви Трех Святителей и "Квартала 1833 года" Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" ("АСИРИС") представило проект восстановления и благоустройства квартала церкви Трех Святителей (ул. Новая-Короленко-Славянская-Студеная) и "Квартала 1833 года" (ул. Горького - Решетниковская - пер. Гранитный). Об этом сообщили в учреждении.

Согласно информации, в дискуссии с общественниками и экспертами принимал участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил высокий уровень представленный концепций.

"Нам крайне важно не только привести в порядок эти территории, но вдохнуть в них жизнь. Уверен, что исторические кварталы вскоре станут новыми точками притяжения для организации различных культурных мероприятий и войдут в число излюбленных туристических маршрутов. У нас уже есть планы, связанные с проведением здесь мероприятий в год 800-летия Нижнего Новгорода", – сказал Глеб Никитин.

По его словам, планируется отремонтировать и отреставрировать исторические дома и благоустроить приусадебный сад.

Как отметил директор АНО "АСИРИС" Дмитрий Ивагин, работы на объектах начнутся уже мае и продолжатся летом. По концепции в квартале Трех Святителей планируется полное и частичное восстановление домов по адресам: ул. Студеная, 47; ул. Славянская, 3, 4, 4а; ул. Короленко, 15, 17, 28, 30а, 38, 40 и 42.

Также предполагается благоустройство усадебного сада архитектора Владимира Лемке во дворе домов ул. Короленко, 11/21, 11а, 11б. Уже этим летом там пройдут мероприятия к юбилею города. Также планируется воссоздание исторического балкона здания, где жил писатель Максим Горький и бывал русский оперный певец Федор Шаляпин (ул. Короленко,11б).

Отмечается, что в "Квартале 1833 года" планируется отремонтировать выявленный объект культурного наследия - дом купца Столярова – на ул. Горького, 123, покрасить фасады домов 125 (цоколь), 129 и 131 на ул. Горького. Два нежилых расселенных дома будет снесено: ул. Решетниковская, 15 и ул. Горького, 129а.

Ранее сообщалось, что более 300 фасадов и 100 крыш отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию.