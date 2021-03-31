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Общество

Тринадцать команд зарегистрировалось на хакатон "Теплоэнерго"

23 апреля 2021 13:27  [50] Общество

Фото: пресс-служба компании

Тринадцать команд зарегистрировалось на хакатон "Теплоэнерго". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, IT-соревнования пройдут с 24 по 25 апреля 2021 года на базе молодежного центра "Высота". Мероприятие организовано при участии министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородского научно-информационного центра.

В соревнованиях примут участие 55 IT–разработчиков, большинство из которых представляют пять ведущих вузов Нижнего Новгорода: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский архитектурно-строительный университет, Высшая школа экономики - Нижний Новгород и Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.

Участники хакатона должны будут в течение 36 часов разработать и представить на суд жюри digital-проекты по актуальным для коммунальной отрасли темам.

Призовой фонд IT-соревнований составит 150 тысяч рублей. Также одна из команд получит специальный приз за "Лучшее креативное решение". Итоги будут подведены вечером 25 апреля 2021 года.

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Теги:
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