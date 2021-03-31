Учащаяся третьего класса погибла под колесами "Волги" в Выксе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Учащаяся третьего класса погибла под колесами "Волги" в Выксе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 22 апреля в 16:26 на ул. Челюскина, 32 в Выксе.

22-летний водитель автомобиля ГАЗ 31105 насмерть сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть перед близко идущим транспортом, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадала учащаяся третьего класса. Она получила смертельное ранение.