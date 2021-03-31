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Общество

Жителей частного сектора Нижнего Новгорода проинформировали об особом пожароопасном периоде

23 апреля 2021 16:09  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Жителей частного сектора Нижнего Новгорода проинформировали об особом пожароопасном периоде. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, профилактический рейд по информированию населения об особом пожароопасном периоде прошел в деревне Ближнее Константиново Приокского района. На территорию частного сектора вышли глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, заместитель главного государственного инспектора Нижнего Новгорода по пожарному надзору Алексей Крайнов и сотрудники районной администрации.

Жителям частного сектора сообщили о требованиях, действующих во время особого противопожарного режима, объявленного главой города Юрием Шалабаевым: запрещается разведение костров, складирование и сжигание мусора и свалок на территории населенных пунктов. Также для безопасности домов необходимо очищать от сухой травы территорию своих домовладений и прилегающих участков шириной не менее 10 метров.

"Ввиду установившейся сухой и ветреной погоды на территории Нижнего Новгорода сложилась неблагоприятная пожарная обстановка. Происходят пожары, возгорания сухой травы, увеличилось их число. Сегодня проводим беседы с жителями, разъясняем требования пожарной безопасности", – сказал Алексей Крайнов.

Жителям раздали информационные памятки, предложили выйти на субботник и очистить склон, по которому огонь может прийти в населенный пункт. Там, где это возможно, уже сделали опашку.

"Опашку мы провели в поселке Луч, в деревне Мордвинцево и здесь, сделали около 3 километров минерализованных полос, они помогут остановить пожар в случае его возникновения. Большая просьба к людям беречь их, потому что огонь не щадит ничего, случаи пожаров в Нижегородской области уже есть", – сказал Михаил Шатилов.

Он добавил, что работа с населением ведется ежедневно, как и в остальных районах Нижнего Новгорода.

Отметим, за несоблюдение требований в особо пожароопасный период предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей и на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Напомним что, особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области.

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Теги:
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