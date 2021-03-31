Магазин товаров с символикой Нижнего Новгорода открылся на Большой Покровской Общество

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Магазин товаров с символикой 800-летия Нижнего Новгорода открылся 23 апреля на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в магазине пять залов, каждый из которых оформлен в значимой для истории города тематике.

Первый зал отсылает нас к архитектурным символам Нижнего Новгорода и историческим событиям. Поверх стен закреплены декорированные панели в виде Нижегородского кремля, главного Ярмарочного дома и прочих символов. А один из стеллажей, на которых размещена сувенирная продукция, повторяет по форме памятник Минину и Пожарскому.

Второй зал и зона у лестницы отсылает к речной тематике: здесь стены украшены изображениями рыб, которые водятся только в Волге. Оформление зоны лестницы, ведущей на второй этаж, полностью посвящено авиационной тематике и, в частности, легендарному летчику Валерию Чкалову.

На входе гостей встречает изображение пакгаузов на Стрелке.

Следом расположен центральный зал, посвященный книгам, изобретениям и народным художественным промыслам. Герои этого зала - Иван Кулибин и Максим Горький.

Зал с окнами, выходящими на Большую Покровскую, посвящен Минину и Пожарскому, а также теме покорения неба.

Кроме того, по всем залам проходит тема купечества.

В отдельном зале представлены капсульные коллекции одежды и головных уборов. Там посетителей встречает образ Виктора Коноваленко, заслуженного мастера спорта, вратаря сборной СССР и горьковского "Торпедо", двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы. А примерочные здесь оформлены в стиле стадиона "Нижний Новгород".

При оформлении не забыли о промышленном символе региона - автомобилях "Группы ГАЗ".

На открытии магазина также состоялась презентация талисманов 800-летия, выбранных жителями города, - олененка Нино и дятла Гора, которые приехали на Большую Покровскую на кабриолете "Победа".

"В магазине представлена продукция на любой вкус и кошелек — от маленьких магнитиков до сложных работ художественного промысла. Очень много нижегородских дизайнеров принимали участие в создании сувенирной продукции. Ассортимент магазина будет регулярно пополняться, в скором времени мы ждем товары экологической линейки", - рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

В магазине будет работать экскурсовод, который расскажет об истории города, народных художественных промыслах, известных нижегородцах, внесших вклад в развитие города.