Глеб Никитин поддержал инициативы Нижегородского землячества в столице Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативы регионального землячества в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Тема землячества обсуждалась 22 апреля в Москве на площадке представительства правительства Нижегородской области в ходе встречи Глеба Никитина с председателем правления РОО "Нижегородское землячество в столице" Виктором Карпочевым.

На протяжении 30 лет Нижегородское землячество целенаправленно ведет работу по сохранению памяти о легендарных нижегородцах. Так, в Москве силами землячества регулярно проводятся культурно-патриотические мероприятия, посвященные А.М. Горькому, В.П. Чкалову, академикам Блохиным, композитору Б.А. Мокроусову и другим.

Кроме того, более 20 лет нижегородцы, живущие в Москве, активно участвуют в патриотической акции "Алтарь Отечества", посвященной подвигу нижегородского ополчения 1612 года. Большая работа проводится в сфере просветительской деятельности, в частности, издании книг. Благодаря Нижегородскому землячеству вышли такие книги, как "Нижний Новгород – Москва" в честь 400-летия ополчения, "День народного единства – праздник из Нижнего Новгорода", "История Нижнего Новгорода", "Помним. Храним. Гордимся", а также видеофильмы и фотоальбомы, художественные выставки в Москве и Нижнем Новгороде. Члены землячества поддерживают живую связь с малой родиной, помогая ей в решении насущных проблем.

Глеб Никитин отметил разнообразную и насыщенную деятельность Нижегородского землячества в Москве и подчеркнул, что правительство региона высоко ценит работу организации и всегда готово поддержать ее инициативы. По итогам встречи глава региона поддержал предложения этой организации и дал ряд поручений, касающихся проведения акции "Алтарь Отечества", установки на территории аэропорта "Стригино" памятника-бюста Валерию Чкалову, а также другим мероприятиям, реализуемым силами членов Нижегородского землячества.

Губернатор поблагодарил Виктора Карпочева за многолетний добросовестный труд.

"Накануне 800-летия города Ваш труд по сохранению исторического наследия и поддержания связей с родным регионом служит ярким примером молодому поколению! Уверен, все намеченные планы обязательно осуществятся, а мы вас в этом поддержим", – заключил Глеб Никитин.