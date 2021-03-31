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Общество

"В новый научный кластер Сарова нужно привлекать молодых ученых", - Дмитрий Чернышенко

23 апреля 2021 18:14  [27] Общество

Фото: пресс-служба заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Создавая новый научно-образовательный кластер в Сарове, необходимо сделать акцент на привлечении молодых ученых и оборудовании для них молодежных лабораторий. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе посещения площадки технопарка, где в рамках проекта "Большой Саров" появятся Национальный центр физики и математики (НЦФМ) и филиал МГУ.

Их создание было одобрено президентом России Владимиром Путиным и включено в программу мероприятий Года науки и технологий.

Саров также посетили ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, президент Российской академии наук Александр Сергеев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Саров – это центр научно-технологического роста страны. Здесь уже есть инфраструктура, кадры, технологии, научная преемственность. И сейчас, создавая, по сути, новый научно-образовательный кластер, необходимо сделать акцент на привлечении молодых ученых, оборудовании для них молодежных лабораторий. Всего по стране их 400. В филиале МГУ пока создано две, надо увеличивать количество. Как минимум по одной - на каждое направление. Для этого есть все возможности. Кроме того, надо создать и совместные базовые кафедры, и исследовательские подразделения с региональными вузами, развивать компетенции на базе Нижегородского научно-образовательного центра", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что во время обучения студенты не должны чувствовать себя в изоляции, необходимо также проработать создание культурных программ. У молодых людей должно быть место для проведения досуга. Минобрнауки РФ, госкорпорации "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова и Российскому федеральному ядерному центру поручено проработать эти вопросы.

Вице-премьер осмотрел также лабораторные и компьютерные классы. На данный момент создано две молодежные лаборатории. В следующем году их количество планируется удвоить. Продолжается разработка научной программы. Планируется, что первые занятия здесь начнутся 1 сентября 2021 года. К этому времени будет организован первый набор на 5 магистерских программ: двух - по математике и трех - по физике.

"Мне кажется, что для создания Центра и филиала МГУ выбрано очень правильное время. Потому что, если мы промедлим, то просто отстанем. Филиал мы откроем 1 сентября. Он должен быть привлекательным, должен иметь очень сильных обучающихся, магистров, это могут быть специалисты, аспиранты. Он должен иметь выдающийся педагогический состав и хорошую среду", - отметил Виктор Садовничий.

В свою очередь Алексей Лихачёв сообщил, что в образовательном процессе будут задействованы уникальные экспериментальные установки Российского федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики, чтобы молодые ученые со всей страны могли использовать возможности ядерного центра в интересах фундаментальной науки.

"Росатом оснащает филиал МГУ в Сарове на самом высоком уровне, который позволит будущим магистрам вести практикумы и заниматься в первоклассных лабораториях и компьютерных классах", - заявил глава Росатома.

"Мы в РАН сейчас должны обеспечить новые форматы по организации науки с тем, чтобы научиться быстро реализовывать проекты. Новое функциональное решение о создании Национального центра физики и математики позволит на опыте, на взаимодействии, на достижениях этого центра с нашей наукой реализовать важнейшие задачи, стоящие перед нами", - сказал Александр Сергеев.

Глеб Никитин добавил, что одна из главных задач внедрения цифровых технологий – сделать жизнь граждан удобнее, безопаснее и комфортнее. В этом плане в Нижегородской области реализуется сразу несколько десятков знаковых проектов. Был создан центр обработки документов и работы с населением, осуществляется проект "Умный город".

"Уверен, что при поддержке "Росатома" в Нижегородской области будут успешно решены масштабные задачи по цифровизации региона. Наша задача – повысить привлекательность территорий муниципальных образований, сформировать эффективное взаимодействие между исполнительной властью, жителями и бизнесом", – добавил Глеб Никитин.

Также Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России, госкорпорации "Росатом" совместно с НИЦ "Курчатовский институт" в рамках реализации проекта проработать вопрос создания "Супер С-тау фабрики". Это установка для проведения экспериментов в области физики элементарных частиц. Она позволит отвечать на самые современные вызовы науки.

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Теги:
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