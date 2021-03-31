"Подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода находится в самой активной фазе", - Дмитрий Чернышенко Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел в Сарове совещание о ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области, на мероприятии с докладом выступил глава региона Глеб Никитин.



Участие в совещании приняли первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Нижегородская область - перспективное направление для путешествий. И предстоящее событие позволит привлечь сюда еще больше гостей. Считаю, что наследие юбилея должны ощущать на себе, как сами нижегородцы, так и туристы из регионов России и не только. Подготовка к празднованию находится в самой активной фазе, и важно не снижать темпов. Мероприятия должны пройти на самом высоком уровне", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьеру представили талисманы 800-летия Нижнего Новгорода – дятла Гор и оленя НиНо, а также мобильный маркет с сувенирной продукцией.

Как отметил в ходе доклада Глеб Никитин, подготовка к юбилею города способствует организации большого количества культурно-массовых мероприятий, запуску новых общественных территорий, созданию условий для взаимодействия нижегородцев в ходе различных проектов, реализации их идей.

"Масштабная инфраструктурная программа "Город 800" предусматривает реализацию крупных проектов, включая строительство "Школы 800" на 4 550 мест, реконструкцию крупнейшего парка Нижнего Новгорода "Швейцария", строительство двух транспортных развязок, благоустройство более 30 общественно значимых территорий, реставрацию более 100 объектов культурного наследия, а также комплекс ремонтно-реставрационных работ и благоустройство в Нижегородском кремле. В дальнейшем планируется использование благоустроенных территорий при проведении событийной программы юбилея", - рассказал Глеб Никитин.

"Реставрация Кремля, объектов культурного наследия, реконструкция дорожной сети позволят преобразить не только исторический центр, но и обновить инфраструктуру, благоустроить основные городские локации, создать для жителей комфортную культурную и социальную среду", - добавил вице-премьер.

Глава региона подчеркнул, что план празднования юбилея включает более 150 региональных, федеральных и международных мероприятия различной тематики, направленности и форматов. Кульминацией станет главное шоу "Легенда о настоящих людях". Это путешествие по истории и традициям Нижнего Новгорода, калейдоскоп смелых устремлений и достижений.