Представители совета диаспор и депутаты Гордумы помогли высадить новые деревья в Дзержинском саду "Надежда" Общество

Фото: пресс-служба думы Дзержинска

Новые деревья в саду "Надежда" высадили представители совета диаспор вместе с депутатами городской Думы и воспитанниками из санаторного детского дома Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Сотрудники и депутаты городской Думы провели субботник на территории детского дома, освободив ее от прошлогодней листвы и мусора.

"Обычно думцы очищали после зимы берег озера Святое. В этом году было решено помочь нашим подопечным, воспитанникам санаторного детского дома. В общем – то, это уже традиция - помогать им. Мы дружим, общаемся. И все согласны с тем, что когда чисто – хорошо", - рассказала председатель Думы Виктория Николаева.

Груши, яблони, сливы, вишни - всего пятнадцать саженцев привезли в подарок воспитанникам детского дома представители нижегородской автономии азербайджанцев.

"Для нас это очень приятная работа, и погода помогает. Даже дождик ушел, чтобы мы могли встретиться с друзьями, сделать наш сад больше, - сказал руководитель нижегородской автономии азербайджанцев Магамед Ахмедов. – Мы посадим разные деревья, чтобы было разнообразие, чтобы дети в дальнейшем смогли попробовать и выбрать те плоды, которые им нравятся больше всего".

Устроить саженцы на новом месте воспитанникам детского дома также помогли председатель Дзержинской еврейской общины Фима Менашевич, председатель Дзержинской автономии татар Рамиль Надюков, председатель автономии выходцев из республики Таджикистан "Умед" Мутрибшо Мирзоев, представитель нижегородской армянской диаспоры Роман Аршакян, представитель нижегородской цыганской диаспоры Елена Лазаренко, представитель республики Китай Тина Сюй и члены диаспор и общин.

"Это настоящий праздник дружбы, который устроили диаспоры воспитанникам, - сказал Сергей Чендырин, депутат по округу 10, - Сегодня мы также проводим санацию, убираем саженцы, которые не прижились, но в целом состояние сада отличное".