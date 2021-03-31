инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2021 19:52  [15] Глеб Никитин рассказал о юбилее Нижнего Новгорода на совещании c Дмитрием Чернышенко
23 апреля 2021 19:05  [103] Грозы надвигаются на Нижегородскую область
23 апреля 2021 18:52  [73] Представители совета диаспор и депутаты Гордумы помогли высадить новые деревья в Дзержинском саду "Надежда"
23 апреля 2021 18:49  [99] "Подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода находится в самой активной фазе", - Дмитрий Чернышенко
23 апреля 2021 18:23  [83] Глеб Никитин планирует принять участие в субботнике 24 апреля
23 апреля 2021 18:14  [83] "В новый научный кластер Сарова нужно привлекать молодых ученых", - Дмитрий Чернышенко
23 апреля 2021 18:01  [85] Общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля
23 апреля 2021 17:57  [117] Реставраторы приступили к сборке сруба "дома с болью" на ул. Варварской в Нижнем Новгороде
23 апреля 2021 17:51  [153] Глеб Никитин поддержал инициативы Нижегородского землячества в столице
23 апреля 2021 17:15  [119] Мемориальные доски в память о Евгении Бушмине и Александре Скворцове установят в Нижнем Новгороде
Общество

Грозы надвигаются на Нижегородскую область

23 апреля 2021 19:05  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что в ближайшие часы 23 апреля могут возникнуть чрезвычайные ситуации.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы ожидаются грозы. Однако речь идет лишь о южной стороне Нижегородской области.

Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.

Напомним, что в самом Нижнем Новгороде сегодня дожди не ожидаются, однако в субботу и воскресенье синоптики прогнозировали осадки и холодную температуру воздуха, которая не поднимется выше +13°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph