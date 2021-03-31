Грозы надвигаются на Нижегородскую область

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что в ближайшие часы 23 апреля могут возникнуть чрезвычайные ситуации.
Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие часы ожидаются грозы. Однако речь идет лишь о южной стороне Нижегородской области.
Именно это природное явление и может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.
Напомним, что в самом Нижнем Новгороде сегодня дожди не ожидаются, однако в субботу и воскресенье синоптики прогнозировали осадки и холодную температуру воздуха, которая не поднимется выше +13°.
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