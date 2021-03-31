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Общество

Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс "Большая перемена"

24 апреля 2021 10:10  [94] Общество
Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс Большая перемена

Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс Большая перемена

Фото: Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс "Большая перемена".

По информации пресс-службы нижегородского правительства, эфир состоится 25 апреля в официальной группе регионального центра поддержки молодежных талантов "Вега" в соцсети "ВКонтакте".

Согласно информации, 25 апреля в 13.30 состоится прямой эфир, посвященный старту второй очереди всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" – проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Трансляция будет доступна для просмотра по адресу https://vk.com/centrvega52.

Нижегородки Дарья Строкина и Елизавета Соловьева – победители конкурса "Большая перемена" 2020 года, – расскажут о правилах регистрации, направлениях и этапах конкурса в 2021 году, разберут типичные ошибки участников прошлого сезона, дадут несколько полезных советов, а также ответят на вопросы зрителей.

Регистрация на новый сезон открыта до 1 июня на официальном сайте конкурса:https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=nizhny_novgorod. Организаторами выступают АНО "Россия – страна возможностей" и ФГБУ "Роспатриотцентр". Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения РA, Минобрнауки РA и Росмолодежи.  

Напомним, что нижегородские школьники попали в число суперфиналистов конкурса "Большая перемена".

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