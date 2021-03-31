Более 150 субботников было организовано в Нижегородской области 24 апреля Общество

Более 150 субботников было организовано в Нижегородской области 24 апреля. Участниками субботников стали более 35 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижнем Новгороде на Волжской набережной в субботнике приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Они

вместе с волонтерами убрали мусор, тут же его рассортировали и отправили в переработку. Кроме того, политики приняли участие в посадке деревьев.

Как отметил Глеб Никитин, предположительно по оценке специалистов за день субботника удалось собрать с улиц, дорог и газонов 4,5 тысячи кубометров мусора – это примерно 250 машин "КамАЗ". "Только в Нижнем Новгороде сегодня организована уборка на 350 территориях – это практически все общественные пространства. Думаю, что, когда сами жители участвуют в таких акциях, желание снова мусорить не возникнет. И дело не в показухе, ведь многие просто выходят с детьми, друзьями, коллегами и по собственной инициативе наводят порядок на улицах и во дворах. От этого, уверен, на душе становится светлее", - добавил губернатор Нижегородской области.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, Нижний Новгород преображается, готовясь к самому главному празднику – 800-летию. Он отметил, что оценку работам можно будет давать, когда завершатся все проекты, но "те, что реализуются сейчас – прекрасны". "Они согласовывались с жителями, обсуждались с экспертами. Впереди нас ждет голосование за новые объекты, которые можно будет благоустроить по проекту ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда". Приглашаю всех нижегородцев активно использовать эту возможность для выбора территорий, которые можно будет преобразить в 2022 году", - добавил Максим Егоров.

Голосование за эти объекты пройдет с 26 апреля по 30 мая: жители 19 городских округов Нижегородской области с населением больше 20 тысяч человек смогут лично повлиять на отбор территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев с утра вышел вместе с женой, сыном и дочерью на уборку Светлоярского парка, а потом оценивал, как проходят субботники в других городских парках.

"К акции присоединились многие нижегородцы, и дождь не помешал. Уборка территорий – это обязанность коммунальных служб, но приятно, что люди помогли подготовить Нижний к лету. Мы постарались сделать субботники интересными: в парках и скверах играют диджеи, проходят спортивные мероприятия, раздаются призы. Конечно, все организовано с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Хорошую акцию предложили наши волонтеры: на территории школ до 30 апреля будут проходить субботники, за участие в которых ученики смогут получить "доброрубли". Для этого нужно скачать на смартфон приложение "МЫ" и выложить фото или видео уборки. Потом "доброрубли" можно будет потрать по своему усмотрению, например, оформить подписку на любимую музыку", – сообщил глава города.

В целом в городах и районах Нижегородской области 24 апреля было организовано свыше 150 субботников.

В Нижнем Новгороде в рамках проекта "ЭКОСТАРТ 800" субботники прошли во "Дворах 800" в восьми районах. Там провели уборку придомовой территории, посадили растения, собрали ТКО на переработку. Также субботники-пикники "Чисто. Культурно" прошли в парке им. Я.М. Свердлова, в парках "Дубки", "Автозаводский", "Светлоярский" и на территории Чернопрудского сквера.

Как уже сообщалось, голосование за объекты, которые будут благоустраиваться в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", проходит на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За". Для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Таким образом, нижегородцы смогут проголосовать и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru).

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов.