Нижегородские студенты могут побороться за победу в экоквесте "Вода.Онлайн" Общество

Стартовал Всероссийский экологический квест для студентов "Вода.Онлайн". Организаторами мероприятия выступило Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) при поддержке Минприроды России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Интеллектуальная игра разработана для экологического просвещения студентов высших, средних специальных и средних профессиональных учебных заведений.

Чтобы пройти квест, необходимо до 30 мая 2021 года оставить заявку на сайте www.водныйквест.рф, а затем пройти тест по темам, касающимся водной отрасли и профильных задач государства. Далее студентам предстоит выполнить одно из пяти креативных заданий: придумать челлендж в TikTok, разработать уникальный экологический маршрут для туристов на берегу водного объекта, подготовить концепцию экопросветительского блога, провести волонтерское или образовательное мероприятие, проанализировать состояние водоема.

"Очень важно, что молодежь активно интересуется вопросами водосбережения, проблемами экологии, сохранения нашей планеты. С каждым годом все больше неравнодушных людей собирают наши экологические акции по уборке берегов, созданию экотроп... Поэтому мы продолжим поддерживать таких ребят, будем стараться создавать для них новые площадки, где они смогут применить свои умения, знания и не только получить призы за это, но и сделать лучше нашу планету", – сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Работы участников будет оценивать экспертная комиссия, в которую вошли руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин, директор центра развития ВХК Минприроды России Илья Разбаш, а также председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.

"Почти 20 000 студентов России в 2020 году приняли участие в квесте. С уверенностью можно сказать, что он стал одним из крупнейших экопросветительских мероприятий страны. В этом году мы надеемся прилечь еще больше молодежи, которой небезразлично состояние водных ресурсов России. Успех экологического просвещения во многом зависит от формы работы с подрастающим поколением. Мы стараемся соответствовать быстро меняющимся познавательным и информационным запросам. Благополучие окружающей среды – задача национальная, и здесь важна роль каждого", – отметил Дмитрий Кириллов.

Все участники экоквеста получат гарантированные призы от партнеров, а также именные дипломы. Партнер проекта "ЛитРес" подготовил уникальную тематическую подборку книг.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Срок реализации нацпроекта - с 2018 по 2024 год.