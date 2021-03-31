Синоптики назвали погоду в Нижнем Новгороде на текущей неделе потенциально опасной Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики назвали погоду в Нижнем Новгороде на текущей неделе потенциально опасной.

По информации метеорологов, причиной станет волна холодного воздуха, которая вызовет утренние заморозки и локальные осадки в виде дождя и мокрого снега, что сделает дороги и тротуары очень скользкими.

По расчетам синоптиков, ближайшие четыре ночи в регионе будут очень холодными - температура воздуха ожидается на один – два градуса ниже климатической нормы, и предполагается еще одна волна температур, близким к заморозкам.

"Скорее всего, это будут последние весенние заморозки 2021 года", - рассказали эксперты.

Предстоящую неделю в Нижнем Новгороде можно охарактеризовать как дождливую и очень холодную. Со вторника до субботы ожидаются ежедневные осадки, а температура воздуха ночью будет варьироваться от -4° до +6° , но по ощущениям гораздо холоднее.

Дожди на этой неделе не прогнозируются лишь сегодня – в понедельник, и в субботу. Но на температуре воздуха это не скажется – будет холодно.

В понедельник днем ожидается немного солнца и +10°, к ночи похолодает до +5° (по ощущениям как -4°), а днем во вторник пойдет дождь и станет теплее всего лишь до около +7°.

В ночь на среду температура снизится до 0°…+1°, осадков ночью не ожидается, а днем снова пойдет дождь при температуре +7°.

Четверг и пятница так же прогнозируются дождливыми с ночной температурой от +4° до +6° (по ощущениям как +2° и +3°), а днем – от +9° до +12°.

Суббота и воскресенье станут одними из самых теплых на этой неделе, но, отнюдь, не солнечных. В субботу дождь продолжит идти, но в ночь на субботу уже потеплеет до +10°, а днем – до +12°. В воскресенье осадки не ожидаются, но небо будет пасмурным при температуре +13°.