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Донорская акция "Мы с тобой одной крови" прошла в нижегородском офисе "Т Плюс"

26 апреля 2021 08:56  [1] Общество

Донорская акция "Мы с тобой одной крови" прошла в нижегородском офисе "Т Плюс". Об этом сообщает Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, 23 апреля у здания офиса был развернут мобильный комплекс Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой.

Из числа желающих сдать кровь сотрудников филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", сервисных компаний медики отобрали 42 человека, причем трое из них стали донорами впервые. Забор крови проводился с соблюдением необходимых мер противоэпидемической профилактики.

Федеральная донорская акция "Мы с тобой одной крови" стартовала в 2020 году по инициативе молодых специалистов «Т Плюс» и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проходит в 31 городе, где работают станции и тепловые сети компании, включая Нижний Новгород, Дзержинск и Кстово. Ранее в апреле в рамках акции сдали кровь 17 энергетиков Новогорьковской ТЭЦ.

В нижегородском офисе "Т Плюс" сдача крови проходит дважды в год, начиная с 2012 года.

"Наши энергетики с большим желанием принимают участие в донорских акциях. За прошедшие годы в филиале сложился костяк постоянных доноров, к ним постоянно добавляются новые. Очень приятно, что в нашем коллективе работает много отзывчивых и неравнодушных людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается", – отметил директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Александр Фролов.

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Теги:
Т Плюс
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