Евгений Люлин направил обращение в День участников ликвидации последствий радиационных аварий Общество

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил жителям региона обращение в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

"Уважаемые нижегородцы! Прошло уже 35 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы, которая заставила замереть весь мир. Взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции стал жестоким уроком легкомысленного отношения к атомной науке. Миллионы человек подверглись радиационному облучению, потеряли здоровье, лишились жилья и семей. Был нанесен колоссальный ущерб экологии, воздух был отравлен ядовитыми радиоактивными веществами", - говорится в обращении.

"В ликвидации аварии приняли участие сотни тысяч наших соотечественников, в том числе и тысячи нижегородцев. Только благодаря ликвидаторам, которые ради выполнения своего гражданского долга отдали самое дорогое – жизнь и здоровье, сегодняшнее поколение не знает последствий тех чудовищных событий. Память об их героическом поступке навсегда в наших сердцах", - продолжил он.

"Выражаю слова глубокой благодарности всем участникам радиоактивных аварий и катастроф и их семьям. Желаю мира, добра, благополучия, и чтобы мир больше не знал подобных трагедий!", - заключил Евгений Люлин.