"Горьковчане внесли огромный вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. В память о событиях того времени к нижегородцам обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто, рискуя своей жизнью, ликвидировал радиационные аварии и катастрофы и пострадал от их последствий. Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из самых сложных и трагических страниц в истории атомной энергетики. В одночасье необратимо изменились судьбы десятков тысяч людей. В Чернобыль со всех уголков страны ехали специалисты, чтобы в самые короткие сроки решать вопросы преодоления последствий аварии", - сказал Глеб Никитин.

"Огромный вклад в этот процесс внесли горьковчане: ученые, инженеры, военнослужащие. Многие, пройдя этот путь, не дожили до сегодняшнего дня. Мы чтим их память и всегда будем благодарны за подвиг. Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, которые сегодня рядом с нами, хочу сказать искреннее спасибо! Ваш самоотверженный труд защитил миллионы людей от страшной угрозы", - добавил губернатор.

"Авария на Чернобыльской АЭС стала поворотным моментом для того, чтобы пересмотреть подходы к безопасности в атомной энергетике. Нашим атомщикам удалось пройти огромный путь в этом направлении, и сегодня атомная энергия во всем мире признается как одна из самых эффективных и безопасных", - заключил глава Нижегородской области.