Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области. Об этом 26 апреля сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более чем в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 113 273 человек, из которых 49 431 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 842 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 57 жителям.

По количеству заболевших в областном центре, как обычно, лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 100 жителей (22 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 547 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 2 жителей), Советский (6 956, +6 заболевших), Московский (5 245, еще 2 заболевших), Канавинский (5 110, +13 человек), Сормовский (5 093, еще 4 инфицированных), Приокский (3 798, +6 заболевших) и Нижегородский (3 582, за сутки - на 2 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 242 заболевших жителей), Бор (5 635), Павловский (2 964), Балахнинский (2 875), Выксунский (2 869), Богородский (2 526), Городецкий (2 571) и Шахунский (2 012).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.