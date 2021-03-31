Парад Победы в Нижнем Новгороде, предположительно, пройдет с ограниченным числом зрителей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Парад Победы в Нижнем Новгороде, предположительно, пройдет с ограниченным числом зрителей. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике 26 апреля 2021 года.

Как рассказал заместитель главы города Леонид Стрельцов, решение о формате проведения парада Победы принимает координационный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Сейчас решение еще не принято. Но я полагаю, что парад пройдет с ограниченным количеством зрителей", - сказал он.

В свою очередь и.о. директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева рассказала, что в ведомство поступила рекомендация от профильного министерства о проведении всех мероприятий с апреля по июль в онлайн-формате. В том числе речь идет о мероприятиях, приуроченных к 9 мая.

"Исходя из эпидемиологической ситуации, мы говорим, что скорее всего парад Победы состоится, но возможности присутствовать на нем в качестве зрителей всем пока не будет предоставлено", - резюмировала председатель комиссии Инна Ванькина.

Напомним, что военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. Всего в параде будет представлено 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34 . В честь 9 мая по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармии.

Ранее сообщалось, что все участники торжественного шествия прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.