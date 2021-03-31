инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Происшествия
26 апреля 2021 14:59  [126] Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина"
25 апреля 2021 12:46  [502] МЧС опубликовало фото провала грунта и поврежденных домов в селе под Кстово
24 апреля 2021 23:58  [699] Провал грунта повредил дома в селе под Кстово
24 апреля 2021 11:12  [295] Полицейские в Выксе задержали подозреваемого в грабеже
23 апреля 2021 14:23  [328] Учащаяся третьего класса погибла под колесами "Волги" в Выксе
21 апреля 2021 16:30  [1265] Прокуратура выясняет обстоятельства гибели двух девочек, утонувших в Шатковском районе
21 апреля 2021 15:01  [1045] Нижегородское управление ФСБ пресекло крупный канал незаконной миграции
21 апреля 2021 12:17  [2463] Обе пропавшие в Шатковском районе девочки утонули
21 апреля 2021 09:43  [2620] Одна из двух пропавших в Шатковском районе девочек найдена погибшей
20 апреля 2021 15:46  [687] Двенадцать дачных домов сгорели в п. Ивановское Богородского района
Происшествия

Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина"

26 апреля 2021 14:59  [126] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина". Об этом сообщает Telegram-канал "Опер пишет".

Согласно информации, сотрудники ведомства провели спецоперацию, которая также проходила на территории сразу нескольких субъектов России.

Отмечается, что администраторы и курьеры так называемого "магазина" распространяли наркотические средства ("метадон", "амфетамин", "кокаин") в 17 субъектах страны.

В ходе операции из незаконного оборота изъяли более 4 кг наркотических средств.

Ранее сообщалось, что бывший нижегородский наркополицейский получил 14 лет за присвоение наркотиков из закладок.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph