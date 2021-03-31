Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина". Об этом сообщает Telegram-канал "Опер пишет".

Согласно информации, сотрудники ведомства провели спецоперацию, которая также проходила на территории сразу нескольких субъектов России.

Отмечается, что администраторы и курьеры так называемого "магазина" распространяли наркотические средства ("метадон", "амфетамин", "кокаин") в 17 субъектах страны.

В ходе операции из незаконного оборота изъяли более 4 кг наркотических средств.

Ранее сообщалось, что бывший нижегородский наркополицейский получил 14 лет за присвоение наркотиков из закладок.