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Нижегородское УФСБ задержало организаторов "наркомагазина". Об этом сообщает Telegram-канал "Опер пишет".
Согласно информации, сотрудники ведомства провели спецоперацию, которая также проходила на территории сразу нескольких субъектов России.
Отмечается, что администраторы и курьеры так называемого "магазина" распространяли наркотические средства ("метадон", "амфетамин", "кокаин") в 17 субъектах страны.
В ходе операции из незаконного оборота изъяли более 4 кг наркотических средств.
Ранее сообщалось, что бывший нижегородский наркополицейский получил 14 лет за присвоение наркотиков из закладок.
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