Появилось видео задержания наркодилеров сотрудниками нижегородского УФСБ

Фото:
Telegram-канал "Опер пишет" опубликовал видео задержания наркодилеров сотрудниками нижегородского УФСБ.
Напомним, что данная группа наркоторговцев действовала на территории 17 субъектов РФ, организовав "наркомагазины", администраторы и курьеры которых распространяли такие наркотические средства, как "метадон", "амфетамин", "кокаин".
У задержанных на территории Нижегородской области наркоторговцев изъято более 4 кг наркотиков.
Видео Telegram-канала "Опер пишет":
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+