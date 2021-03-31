Появилось видео задержания наркодилеров сотрудниками нижегородского УФСБ Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Telegram-канал "Опер пишет" опубликовал видео задержания наркодилеров сотрудниками нижегородского УФСБ.

Напомним, что данная группа наркоторговцев действовала на территории 17 субъектов РФ, организовав "наркомагазины", администраторы и курьеры которых распространяли такие наркотические средства, как "метадон", "амфетамин", "кокаин".

У задержанных на территории Нижегородской области наркоторговцев изъято более 4 кг наркотиков.

Видео Telegram-канала "Опер пишет":