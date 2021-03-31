Парковку около электрозаправки на Нижне-Волжской набережной запретят с 15 мая Общество

Парковку около электрозаправочной станции на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде запретят с 15 мая. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

Электрозаправка расположена на набережной напротив дома №16. Теперь около заправки будет установлен дорожный знак "Остановка запрещена" с информационной табличкой - "кроме электро и гибридных автомобилей, имеющих возможность зарядки от внешнего источника".

Как пояснили в Центре, запрет на стоянку введен по участившимся жалобам владельцев элктромобилей, которые указывают на то, что водители обычных автомобилей паркуют свои машины около электрозаправки, мешая таким образом осуществить зарядку аккумуляторов.