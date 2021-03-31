Нижний сегодня: главные события дня Общество

Синоптики назвали погоду в Нижнем Новгороде на текущей неделе потенциально опасной

Синоптики назвали погоду в Нижнем Новгороде на текущей неделе потенциально опасной. По информации метеорологов, причиной станет волна холодного воздуха, которая вызовет утренние заморозки и локальные осадки в виде дождя и мокрого снега, что сделает дороги и тротуары очень скользкими.

Более 30 случаев фальсификата молочной продукции выявлено в Нижегородской области с начала года

Обеспеченность молоком Нижегородской области составляет 80%, в основном молочная продукция привозится в регион из Мордовии, Чувашии, Кировской и Ивановской областей.

Минобразования назвало режим работы нижегородских школ в майские праздники

В России с 1 по 10 мая для трудящихся в графике пятидневной рабочей недели объявлены выходными. Для шестидневной рабочей недели в этот десятидневный период рабочими днями будут 3 (понедельник) и 8 (суббота) мая. Соответствующий график работы будет и у нижегородских школ, однако Минобразования рекомендовало школам, работающим в режиме шестидневной учебной недели, скорректировать программы, исключив посещение учебных заведений 3 и 8 мая. Таким образом, у школьников Нижегородской области будут выходные с 1 по 10 мая.

Еще 16 домов построят в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" к 2024 году

В апреле текущего года началось строительство II очереди жилого комплекса. К 2024 году застройщик намерен увеличить территорию микрорайона на 50 гектаров - здесь появится еще 16 высотных жилых домов.

Десять пляжей подготовят к лету в Нижнем Новгороде

Акты о готовности пляжей должны быть готовы к 22 мая.

Пункты вакцинации от коронавируса в Нижегородской области продолжат работу в майские праздники

На протяжении майских праздников плановая госпитализация в стационары региона и вакцинация от COVID-19 будет продолжаться.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 28 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 113 273 человек, из которых 49 431 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 842 - за пределами областного центра. В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 57 жителям.

Минтранс подтвердил планы по открытию движения на развязке в Олгине в августе 2021 года

Министерство транспорта Нижегородской области подтвердило планы по открытию в августе 2021 года движения на строящейся в Ольгине транспортной развязке. По контракту подрядчик обязан сдать объект в конце октября, но была достигнута договоренность о более раннем завершении строительства развязки - в августе. После возведения объекта подрядчику необходимо демонтировать строительный городок, благоустроить территорию и выполнить ряд других работ, которые и продлятся до октября, но не повлияют на движение транспорта по новой развязке.

Жалоба на закупку ретро-трамваев в Нижнем Новгороде отозвана

ООО "ПК Транспортные системы" ранее подавало в региональное УФАС жалобу о признании конкурса по выбору поставщика ретро-трамваев в Нижний Новгород недействительным. Представители компании заявляли, что в настоящее время на рынке находится только один товар, удовлетворяющий требования заказчика (вагон базой не более 7460 мм). Эти вагоны производит только АО "Уралмаш". Сейчас стало известно, что заявитель отозвал свою жалобу.