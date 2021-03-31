Несовершеннолетний водитель ВАЗа сбил полицейского в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Несовершеннолетний водитель ВАЗа сбил полицейского в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Следователи полагают, что 21 апреля вечером во время патрулирования (на пересечении ул. Б. Покровская и ул. Октябрьская) сотрудники ДПС предприняли попытку остановить автомобиль ВАЗ, водитель которого демонстрировал неуверенные навыки вождения транспортным средством. Однако, водитель не остановился и, пытаясь скрыться, совершил наезд на представителя власти.

Продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился полицейский, злоумышленник был остановлен на ул. Добролюбова.

В настоящее время подросток задержан.