Около 300 гектаров общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде к юбилею Общество

парк Швейцария до реконструкции Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 300 гектаров общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде к юбилею. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в прошлом году в городе было благоустроено 34 территории общей площадью 64,5 гектара.

"В 2021 году по федпроекту "Формирование комфортной городской среды" сделаем еще 34 территории - это 104 гектара. Благодаря нацпроекту мы привели в порядок большое количество общественных пространств и дворов Нижнего Новгорода, но возможность преобразить весь центр города, сделать общественные пространства связанными дала возможность именно подготовка к 800-летию", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в текущем году в дополнение к нацпроекту благоустраиваются общественные пространства общей площадью 210 гектаров: это улица Большая Покровская, территория Стрелки, набережная Федоровского, парк "Швейцария" и многие другие.

"Парку "Швейцария" уделяем особое внимание, как самому масштабному проекту благоустройства. Недавно я встречался с ветеранами из различных сфер и отраслей, обсуждали этот проект. Они, кстати, предложили установить в "Швейцарии" памятную табличку, напоминающую о прежнем названии - "Парк Ленинского комсомола", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в Нижегородской области 26 апреля стартовало голосование по выбору территорий, которые нужно включить в программу благоустройства на следующий год.