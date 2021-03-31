"Участвуя в "Диктанте Победы", мы сохраняем историческую память", - Вадим Булавинов Общество

Фото: Единая Россия

Депутат Госдумы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов проверил готовность к диктанту площадки в университете им. Лобачевского. Здесь Диктант смогут написать сразу 260 человек.

В Нижегородской области "Диктант Победы" 29 апреля очно напишут на 216 площадках. Они будут организованы в школах, учреждениях среднего профессионального образования, вузах, на предприятиях, также к участию в акции присоединятся силовые ведомства - МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия.

В проведении диктанта будут помогать более двух тысяч волонтеров. Региональное отделение "Единой России" обеспечит все площадки необходимыми материалами, канцелярскими товарами, а также средствами индивидуальной защиты.

Вадим Булавинов рассказал о готовности площадки в университете им. Лобачевского.

"Эта площадка принимает участников "Диктанта Победы" уже третий раз, мы видим, что к проведению все готово, отлажено, все необходимые материалы для проведения акции волонтеры уже передали в учебное заведение. Уверен, акция пройдет на высоком уровне на всех нижегородских площадках, написать Диктант на них смогут почти 15 тысяч нижегородцев. Теперь главное – участникам хорошо подготовиться и достойно показать свои знания. Я помню, когда мы как раз на этой площадке в первый раз писали Диктант, один из студентов буквально за 15 минут ответил на все вопросы, и в дальнейшем он вошел в число победителей в регионе", - рассказал Вадим Булавинов.

Традиционно написать Диктант можно будет как очно на организованных площадках, так и в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф. На данный момент на сайте проходит регистрация для участия в акции.

За 45 минут участникам предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Часть вопросов в этот раз посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Критерии оценки просты: максимальное число правильных ответов за минимальное время. Победители на федеральном уровне будут награждены поездкой на Парад Победы в Москву в следующем году.

Вадим Булавинов пригласил нижегородцев принять участие в "Диктанте Победы".

"Диктант Победы" вызвал большой отклик у нижегородцев, люди приходили на площадки в праздничном настроении. Я сам обязательно вновь приму участие в акции и приглашаю всех поддержать ее. Своим участием мы сохраняем историческую память, правду о великом подвиге, беспримерном героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны, передаем эти знания будущим поколениям", - подчеркнул региональный координатор партпроекта "Историческая память".

Напомним, в этом году "Диктант Победы" пройдет уже в третий раз. Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".

В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.