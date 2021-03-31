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Общество

Почти 200 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде

27 апреля 2021 10:46  [4] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 200 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде из-за проведения плановых работ на сетях электроснабжения 27 апреля 2021 года. Об этом сообщает "ЕДДС Нижний Новгород".

Под отключение попали дома в шести районах.

Так, в Московском районе с 8:00 до 16:00 света не будет по адресам: Московское шоссе, 183, 185, 197, 199, 201, 203; с 9:00 до 19:00 по адресам: ул. Красных Зорь, 192-204, 194, ул. Карпинского, 13а, 15-41, 30-50, ул. Линдовская, 79, 81, 87, 89, 91, 95. Кроме того, с 13:00 до 17:00 электричество отключат в домах №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по ул. Рябцева и в детском саду №318.

В Нижегородском районе с 8:00 до 17:00 электроснабжение не осуществляется по адресам: ул. Большая Печерская, 7/20, ул. Ульянова, 29, 33, 35, 32-38, ул. Ветеринарная, 4, ул. Добролюбова, 5, 7, ул. Ильинская, 27, 29, 29в, 33а, пер. Крутой,6, 7, 8, 9, 10, 11б, ул. Рождественская 8-10в, ул. Ильинская, 9, пер. Вавилова, 8, 8б, 11. 

В Канавинском районе с 8:00 до 18:00 свет отключен по адресам: ул. Горочная, 1-37, ул. Пархоменко, 1/27-22, 23-33, ул. Ухтомского, 38-54, 41-49, 51, 53, ул. Лазо, 1-11, 13, 14, ул. Сигнальная, 1-14, 16, ул. Декабристов, 27/1, 30-36, 29/1, 29/2.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кемеровская, 18-23, ул. Петровского, 13а, 21, пер. Кемеровский,7.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Культуры, 9, 7/1, 7/1, 11/1, 11/2, 15.

Также с 10:00 до 12:00 света не будет в доме №42 по ул. Пермякова в Автозаводском районе.

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Теги:
Ремонтные работы Электроэнергия
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