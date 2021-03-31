Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь" Культура и отдых

солистка группы IOWA - Екатерина Иванчикова Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, выступление группы пройдет в рамках фестиваля 22 мая. В этом году фестиваль отмечает 10-летний юбилей.

Напомним, что фестиваль по традиции пройдет на территории пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы в формате шоу, в которых примут участие лучшие нижегородские шеф-повара, а также кулинарный театр.

По предварительной регистрации всем желающие увидят пять смен мастер-классов, их будут проводить два шеф-повара одновременно. В кулинарном театре свое мастерство покажут шефы из разных регионов России: Нижнего Новгорода, Костромы, Суздаля, Рязани, Ярославля.