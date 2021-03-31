инвест-проект
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 апреля 2021 10:58  [126] Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь"
26 апреля 2021 18:02  [452] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 26 апреля по 11 мая 2021 года
26 апреля 2021 15:50  [216] Нижегородская область ожидает в 2021 году более 240 тысяч круизных туристов
23 апреля 2021 17:39  [321] Стартовал новый сезон фестиваля "Театральное Приволжье"
23 апреля 2021 12:48  [405] Акция "Библионочь-2021" пройдет в Нижнем Новгороде 24 апреля
22 апреля 2021 10:27  [1436] Фестиваль фейерверков будет проходить в Нижнем Новгороде каждую субботу летом
21 апреля 2021 12:03  [344] Нижегородский ТЮЗ представит премьеру "Папа" 6 мая
20 апреля 2021 11:03  [1495] "Бессмертный полк" в Нижегородской области вновь пройдет в онлайн-формате
20 апреля 2021 10:19  [351] Нижегородский "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля
19 апреля 2021 17:08  [972] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 19 по 25 апреля 2021 года
Культура и отдых

Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь"

27 апреля 2021 10:58  [126] Культура и отдых
солистка группы IOWA - Екатерина Иванчикова

солистка группы IOWA - Екатерина Иванчикова

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Группа IOWA выступит на фестивале "Арзамасский гусь". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, выступление группы пройдет в рамках фестиваля 22 мая. В этом году фестиваль отмечает 10-летний юбилей.

Напомним, что фестиваль по традиции пройдет на территории пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы в формате шоу, в которых примут участие лучшие нижегородские шеф-повара, а также кулинарный театр.

По предварительной регистрации всем желающие увидят пять смен мастер-классов, их будут проводить два шеф-повара одновременно. В кулинарном театре свое мастерство покажут шефы из разных регионов России: Нижнего Новгорода, Костромы, Суздаля, Рязани, Ярославля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph