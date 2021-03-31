Военную технику отреставрируют в нижегородском Кремле к 9 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Военную технику отреставрируют в нижегородском Кремле к 9 мая. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, работы по реставрации проведут специалисты 4-х нижегородских предприятий: "Красное Сормово", "Сокол", АО "Нижегородский машиностроительный завод 70-летия Победы" и Горьковского автомобильного завода.

Так, рубку подводной лодки "С-13" заново покрасят специалисты завода "Красное Сормово". Также они окрасят два танка Т-34 - на площади мемориала "Горьковчане – фронту" и рядом с мемориалом "Вечный огонь".

Представители завода "Сокол" реставрируют истребитель Ла-7. А БМ-13 "Катюша", автомобиль "ГАЗ-АА" и ГАЗ-67 окрашивают мастера Горьковского автомобильного завода.

Сотрудники АО "Нижегородский машиностроительный завод 70-летия Победы" обновляют покрытие 57-миллиметровой полковой противотанковой пушки, 76-миллиметровой дивизионной противотанковой пушки ЗИС-3 и 85-миллиметровой зенитной пушки, а также 120-миллиметрового полкового миномета.

Все работы завершатся к началу мая.

Напомним, что в настоящее время в Кремле проходят работы по благоустройству. В связи с этим на реставрацию закрываются скверы и обзорные площадки.

Также проходит ремонт площади перед Вечным огнем. Работы должны быть выполнены до 31 июля 2021 года.