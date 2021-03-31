Стало известно расписание электричек в Нижегородской области в майские праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Стало известно расписание электричек в Нижегородской области в майские праздники. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

По информации компании, в связи с праздничными днями с 1 по 10 мая изменяется расписание пригородных поездов.

Так, пригородное движение будет организовано следующим образом:

30 апреля – по расписанию пятницы;

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 мая – по расписанию субботы;

10 мая – по расписанию воскресенья;

11 мая – по расписанию понедельника.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ о продлении майских выходных днях. Такое решение было рекомендовано Роспотребнадзором с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.