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Стало известно расписание электричек в Нижегородской области в майские праздники. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
По информации компании, в связи с праздничными днями с 1 по 10 мая изменяется расписание пригородных поездов.
Так, пригородное движение будет организовано следующим образом:
Напомним, что Владимир Путин подписал указ о продлении майских выходных днях. Такое решение было рекомендовано Роспотребнадзором с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.
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