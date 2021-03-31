Майские праздники: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство труда и соцзащиты РФ разъяснило порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая 2021 года, которые указом президента РФ объявлены нерабочими.

Напомним, что 1 мая является праздничным днем. В дополнении к этому 1 мая в этом году приходится на субботу, то есть выходной день, поэтому в России 1-3 мая (пятница-понедельник) считаются законными выходными днями. Следующий праздник приходится на 9 мая – воскресенье. И этот выходной переносится на 10 мая - понедельник.

В соответствии с указом президента РФ дни с 4 по 7 мая также установлены как нерабочие дни. Таким образом, для россиян 1-10 мая станут нерабочими.

Как пояснили в Минтруде, наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. То есть, работникам нужно полностью выплатить зарплату, которая, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Зарплату выплачивают в сроки, не позже установленных в организации дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.

Сотрудникам, которым придется выйти на работу с 4 по 7 мая, выплата зарплаты производится в обычном, а не повышенном размере. Однако, работодатель сам может установить сумму выплаты, если захочет ее увеличить.

Если работник с 4 по 7 мая находится в отпуске, отпуск на период нерабочих дней не продлевается.