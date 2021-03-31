инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
27 апреля 2021 13:40  [17] Около 6 тысяч IT - специалистов не хватает Нижегородской области
27 апреля 2021 13:32  [36] Майские праздники: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты
27 апреля 2021 13:14  [58] Стало известно расписание электричек в Нижегородской области в майские праздники
27 апреля 2021 12:30  [103] Студенты российских вузов уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
27 апреля 2021 12:14  [93] Реставрация бывшей фабрики "Маяк" предусматривает восстановление утраченных элементов
27 апреля 2021 12:03  [100] Правительство РФ рекомендовало не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня
27 апреля 2021 11:40  [153] Военную технику отреставрируют в нижегородском Кремле к 9 мая
27 апреля 2021 10:46  [186] Почти 200 домов и детский сад временно остались без света в Нижнем Новгороде
27 апреля 2021 10:37  [112] "Участвуя в "Диктанте Победы", мы сохраняем историческую память", - Вадим Булавинов
27 апреля 2021 09:48  [158] Около 300 гектаров общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде к юбилею
Общество

Майские праздники: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты

27 апреля 2021 13:32  [36] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство труда и соцзащиты РФ разъяснило порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая 2021 года, которые указом президента РФ объявлены нерабочими.

Напомним, что 1 мая является праздничным днем. В дополнении к этому 1 мая в этом году приходится на субботу, то есть выходной день, поэтому в России 1-3 мая (пятница-понедельник) считаются законными выходными днями. Следующий праздник приходится на 9 мая – воскресенье. И этот выходной переносится на 10 мая - понедельник.

В соответствии с указом президента РФ дни с 4 по 7 мая также установлены как нерабочие дни. Таким образом, для россиян 1-10 мая станут нерабочими.

Как пояснили в Минтруде, наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. То есть, работникам нужно полностью выплатить зарплату, которая, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Зарплату выплачивают в сроки, не позже установленных в организации дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.

Сотрудникам, которым придется выйти на работу с 4 по 7 мая, выплата зарплаты производится в обычном, а не повышенном размере. Однако, работодатель сам может установить сумму выплаты, если захочет ее увеличить.

Если работник с 4 по 7 мая находится в отпуске, отпуск на период нерабочих дней не продлевается.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph