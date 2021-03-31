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Общество

Нижегородский водоканал обновил автопарк спецтехники 41 машинами

27 апреля 2021 15:17  [28] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский водоканал обновил автопарк спецтехники 41 машинами. Об этом сообщает пресс-служба АО "Нижегородский водоканал".

Согласно информации, еще 5 единиц новой техники ожидаются в ближайшее время.

Такого масштабного обновления на предприятии не было с 2011 года, причем приоритет в этот раз был отдан закупке спецтехники, такой как каналопромывочные машины, бульдозеры, экскаваторы-погрузчики, а также автомобили для ремонтных бригад.

Новые фургоны для перевозки бригад не только оборудованы с использованием принципов бережливого производства, но и позволят значительно улучшить условия труда сотрудников.

"Наши бригады работают круглосуточно, в любых погодных условиях, будь то 30-градусные морозы как этой зимой или проливные дожди. Поэтому было принято решение о приобретении фургонов, отвечающих современным требованиям. А закупка специализированной техники позволит сокращать сроки выполнения работ и минимизировать неудобства для жителей города", - отметил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Павел Марков.

Так на Сормовском водопроводном участке сотрудники уже оценили новый экскаватор-погрузчик, поступивший месяц назад.

"Он оборудован гидромолотом, который позволяет продалбливать мерзлый грунт и асфальтовое покрытие в местах проведения работ. Если ранее на участке был всего один подобный экскаватор, и он ездил от одной бригады к другой, то появление второго позволило избежать избыточного пробега техники и выполнять все необходимые работы значительно быстрее", - сказал начальник участка Денис Воробьев.

Кроме того, на предприятии впервые была закуплена техника на газомоторном топливе, что в дальнейшем должно привести к реальной экономии средств.

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Теги:
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