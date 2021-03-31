Пьяный молодой человек напал на сотрудников поликлиники в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Пьяный молодой человек напал на сотрудников поликлиники в Нижнем Новгороде. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте Instagram.

Инцидент произошел сегодня в 08:30 в поликлинике №35 Советского района.

Как сообщил министр, молодой человек при нападении угрожал медикам оружием. Посетителей и сотрудников медицинского учреждения пришлось срочно эвакуировать.

Нападавшего задержали вызванные на место происшествия службы быстрого реагирования в 08:50. В результате произошедшего никто не пострадал.