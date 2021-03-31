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Общество

"ЛУКОЙЛ" наградил лучших работников в области эффективного производства

27 апреля 2021 15:45  [72] Общество

Фото: пресс-служба компании

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" наградило лучших работников в области эффективного производства и развития культуры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 22 апреля состоялась церемония вручения работникам предприятия сертификатов LSS (Lean Six Sigma) и конкурсных наград ПАО "ЛУКОЙЛ".

Еще 14 работников предприятия получили сертификаты, подтверждающие квалификацию "Зеленый пояс" по данной методологии. Программа "Лин шесть сигм" реализуется в компании с 2014 года и направлена на повышение эффективности бизнес-процессов предприятий.

Участники программы проходят специальное обучение, разрабатывают свои предложения, подтверждают их практическими испытаниями. Проекты, получившие квалификацию, направлены на улучшение эффективности работы производственных объектов предприятия.

Кроме того, в рамках церемонии были отмечены победители конкурсных программ компании "ЛУКОЙЛ", направленных на развитие культуры безопасности, популяризации знаний в области промышленной безопасности и охраны труда.

По итогам двух из них (второго конкурса видеороликов по промышленной безопасности и первой международной интеллектуальной игры по промышленной безопасности и охране труда) работники ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" были отмечены памятными корпоративными дипломами и грамотами. Одним из победителей стал фильм, созданный отделом промышленной безопасности и охраны труда предприятия, посвященный мерам безопасности и профилактике заболевания коронавирусом.

"Награды, которые сегодня вручаются- это подтверждение того, что на нашем предприятии работают не только профессионалы, но и неравнодушные к процессам завода, его эффективному развитию и надежной работе специалисты. Хочу поблагодарить всех авторов проектов за глубокие знания, активность, стремление к победе", - отметил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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