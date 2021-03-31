"ЛУКОЙЛ" наградил лучших работников в области эффективного производства

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ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" наградило лучших работников в области эффективного производства и развития культуры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, 22 апреля состоялась церемония вручения работникам предприятия сертификатов LSS (Lean Six Sigma) и конкурсных наград ПАО "ЛУКОЙЛ".
Еще 14 работников предприятия получили сертификаты, подтверждающие квалификацию "Зеленый пояс" по данной методологии. Программа "Лин шесть сигм" реализуется в компании с 2014 года и направлена на повышение эффективности бизнес-процессов предприятий.
Участники программы проходят специальное обучение, разрабатывают свои предложения, подтверждают их практическими испытаниями. Проекты, получившие квалификацию, направлены на улучшение эффективности работы производственных объектов предприятия.
Кроме того, в рамках церемонии были отмечены победители конкурсных программ компании "ЛУКОЙЛ", направленных на развитие культуры безопасности, популяризации знаний в области промышленной безопасности и охраны труда.
По итогам двух из них (второго конкурса видеороликов по промышленной безопасности и первой международной интеллектуальной игры по промышленной безопасности и охране труда) работники ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" были отмечены памятными корпоративными дипломами и грамотами. Одним из победителей стал фильм, созданный отделом промышленной безопасности и охраны труда предприятия, посвященный мерам безопасности и профилактике заболевания коронавирусом.
"Награды, которые сегодня вручаются- это подтверждение того, что на нашем предприятии работают не только профессионалы, но и неравнодушные к процессам завода, его эффективному развитию и надежной работе специалисты. Хочу поблагодарить всех авторов проектов за глубокие знания, активность, стремление к победе", - отметил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.
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