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Спорт

Канавинский мост может стать площадкой этапа Кубка мира по прыжкам в воду

27 апреля 2021 18:23  [3] Спорт

Фото: с сайта Российской федерации прыжков в воду

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Этап Кубка мира по прыжкам в воду (хай-дайвингу) пройдет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Он запланирован на 7-9 августа.

"Рассматривается несколько локаций. Одна из них - это Канавинский мост", - рассказал Олег Беркович.

СПРАВКА (с сайта Российской федерации прыжков в воду): 

Хай-дайвинг (high diving) - это прыжки в воду с экстремальных высот. Зарождался как прыжки с отвесной скалы. 

В 1996 году была образована международная федерация хай дайвинга с главным офисом в швейцарском городе Тун. Под ее эгидой проводятся ежегодные чемпионаты Европы и мира по хай дайвингу - International Cliff Diving Championship.

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Теги:
Плавание Соревнование Спорт
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