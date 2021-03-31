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Общество

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроют в конце июля

27 апреля 2021 18:40  [90] Общество
Макет памятника

Макет памятника

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому откроют в Нижнем Новгороде 29 — 31 июля. Об этом сообщил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода.

Это будет первый конный памятник в Нижнем Новгороде.

В рамках церемонии открытия планируется концерт симфонического оркестра, который исполнит кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".

Напомним, что памятник планируется установить к 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летию со дня рождения Александра Невского возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской.

Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

По словам доктора исторических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Андрея Кузнецова, памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде можно идейно связать с тем, что князь – достойный продолжатель державной линии основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича и других владимирских князей. В частности, Александр Невский был братом Юрия Всеволодовича (основателя Нижнего Новгорода).

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области на 2021 год для возведения памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Памятники
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