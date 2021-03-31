Депутаты-единороссы Гордумы примут участие в патриотических акциях ко Дню Победы Политика

Депутатское объединение партии "Единая Россия" в думе Нижнего Новгорода поддержит патриотические акции, посвященные Дню Победы. Как сообщает пресс-служба Гордумы, такое решение было принято на собрании депутатского объединения 27 апреля.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексея Антонова, партией запланировано несколько акций, посвященных подготовке и празднованию 9 Мая.

Одной из самых масштабных акций станет "Диктант Победы", которая пройдет 29 апреля на 217 площадках и охватит всю Нижегородскую область. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте диктантпобеды.рф.

В преддверии Дня Победы пройдет традиционная праздничная акция "Подарок ветерану". Депутаты вместе с волонтерами навестят участников войны и подарят им продуктовые наборы, а 9 мая позвонят, чтобы лично поздравить с праздником и пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.

С 1 по 7 мая совместно с региональным отделением "Волонтеров Победы" будет организована акция "Палисадник Победы" по благоустройству дворов около домов, где проживают ветераны. Кроме того, с 17 апреля активисты "Единой России" приводят в порядок воинские мемориалы, памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны. Субботники продлятся до 22 июня, Дня памяти и скорби.

Также в этом году продолжатся акции "Бессмертный полк" и "Окна Победы".

Депутаты единогласно поддержали предложение руководителя депутатского объединения Евгения Костина принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Кроме того, на собрании депутатского объединения было принято решение о закреплении депутатов от "Единой России" за общественными пространствами, благоустройство которых проводится в этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда".