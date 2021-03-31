Более 200 площадок подготовлено в Нижегородской области для акции "Диктант Победы" Общество

Фото: Единая Россия

Более 200 площадок подготовлено в Нижегородской области для проведения акции "Диктант Победы". Об этом сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", которая является организатором мероприятия.

"Международная патриотическая акция "Единой России" "Диктант Победы" в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись", - рассказал заместитель секретаря Генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий – они содержат вопросы, связанные с вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

"Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей", - пояснил Александр Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение "Диктанта" за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в "Русских домах", школах и университетах.

В России уже организовано более 15 500 площадок. Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения "Волонтеры Победы", рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Итоги "Диктанта Победы" подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

"Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы", - резюмировал Александр Хинштейн.

В Нижегородской области для написания Диктанта подготовлено более 210 площадок.

"С радостью отмечаем возрастающий интерес к "Диктанту Победы" среди нижегородцев. Изначально мы готовили порядка 200 площадок для написания акции. Но учитывая, что уже сейчас предварительную регистрацию прошли несколько тысяч человек, приняли решение увеличить количество площадок, чтобы всем хватило места. На сегодняшний день у нас уже готовы 217 площадок. Мы рады, что цифры только растут, и к Диктанту присоединится как можно больше людей. Чувствуется отклик и желание участвовать в этой замечательной акции", - отметил депутат думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.