Нижний сегодня: главные события дня

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Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
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27 апреля 2021 19:56  [93] Общество

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроют в конце июля

Памятник святому благоверному князю Александру Невскому откроют в Нижнем Новгороде 29 — 31 июля. Это будет первый конный памятник в Нижнем Новгороде. В рамках церемонии открытия планируется концерт симфонического оркестра, который исполнит кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".

Родители смогут присутствовать на выпускных в нижегородских детсадах

Все родители, планирующие посетить выпускные, должны соблюдать санитарные требования - находиться в масках. Количество родителей будет определять каждый детский сад самостоятельно исходя из возможности помещений.

Приглашенные звезды будут выступать на Нижневолжской набережной по субботам с середины июня

В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода запланировано проведение музыкального фестиваля "Sunset" и фестиваля фейерверков. Приглашенные звезды будут выступать на Нижневолжской набережной каждую субботу с 12 июня по 14 августа. На протяжение десяти суббот в 20:00 на набережной состоятся концерты нижегородских артистов, в 21:00 – концерты приглашенных звезд, а в 22:00 в небо планируется запускать салюты.

Производство новой модели ГАЗель New Next запустят в мае

Производство новой модели ГАЗель New Next (или "ГАЗель NN") планируется запустить в мае. Точная дата пуска производства автомобиля пока не определена. Выпуск новой ГАЗели планировался в конце 2020 года, однако во время активной пандемии коронавируса руководство компании высказало сомнения по поводу этого срока, поскольку в реализацию автомобиля вовлечены не только российские, но и зарубежные поставщики.

Майские праздники: Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты

Наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. То есть, работникам нужно полностью выплатить зарплату, которая, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты. Зарплату выплачивают в сроки, не позже установленных в организации дат. Если срок выплаты заработной платы совпадает с нерабочими днями, рекомендуется выплатить заработную плату до их начала.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 113 443 человек, из которых 49 497 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 946 - за пределами областного центра. В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 66 жителям.

Юрий Звездин покинул пост директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода

Юрий Звездин покинул пост директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода. Чиновник переходит на другую работу, также связанную со спортом.

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