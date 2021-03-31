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Общество

"Сотрудников медпомощи всегда отличала выдержка и самоотдача", - Евгений Люлин

28 апреля 2021 09:27  [1] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин направил поздравление с Днем работника скорой медицинской помощи.

"Работа в службе скорой помощи – сложная и ответственная. Здесь работают настоящие профессионалы, преданные своему делу. Вас всегда отличала выдержка, самоотдача, готовность к самопожертвованию и умение сочувствовать. Ежедневно вы совершаете десятки выездов, первыми приходите на помощь к людям, зачастую работаете на пределе собственных сил и делаете все возможное для спасения человеческих жизней и здоровья", - говорится в поздравлении спикера парламента.

"Сегодня, в период распространения новой коронавирусной инфекции, рискуя собой, вы достойно выполняете профессиональный долг. Благодарю за добросовестный благородный труд. Желаю крепкого здоровья, стойкости и благополучия", - резюмировал Евгений Люлин.

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