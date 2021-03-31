"Первомай - это праздник с богатой историей и традициями", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем весны и труда.

"Первомай занимает особое место в нашем календаре. Это праздник с богатой историей и традициями, в которых слилось много смыслов и значений. Прежде всего, мы говорим о значении труда в жизни человека, правах трудящихся граждан и защите таких прав, гарантированных конституцией России. В прошлом году по инициативе президента России произошло расширение социальных гарантий человеку труда в основном законе страны", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Мы видим, что этому вопросу уделяется серьезное внимание на уровне государства. Огромное значение имеет и создание новых рабочих мест и возможностей для самореализации каждого человека. Ощущение своей востребованности и необходимости - неотъемлемая часть гармоничной картины мира для человека", - сказано в поздравлении губернатора.

"В этот день мне особо хочется поблагодарить наших ветеранов - тех, кто всю свою жизнь проработал на благо Нижегородской области. Особо чтим мы подвиг трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Вы внесли огромный вклад в победу, помогли преодолеть одно из самых сложных испытаний, когда-либо выпадавших на долю человечества. В прошлом году Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Это важный символ признания трудовых заслуг региона, его значения в истории нашей страны", - заметил Глеб Никитин.

"Огромную роль честный и профессиональный труд сыграл в борьбе с пандемией, охватившей нашу планету. Важен вклад каждого - медиков и учёных, социальных работников и волонтеров, сотрудников промышленных предприятий и организаций торговли. Всех, кто обеспечивал нормальную жизнь граждан, благодарю за работу. Тяжелое испытание вновь показало способность нашего народа сообща преодолевать глобальные проблемы, проявило лучшие черты национального характера", - резюмировал глава Нижегородской области.