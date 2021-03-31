Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
01 мая 2021 10:01  [48] "1 мая объединяет тысячи нижегородцев разных поколений", - Евгений Люлин
01 мая 2021 09:21  [79] "Первомай - это праздник с богатой историей и традициями", - Глеб Никитин
30 апреля 2021 21:06  [404] Пасха: история, традиции и символы праздника
30 апреля 2021 19:27  [2648] Поезд "Волга" отправится из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург с новыми вагонами
30 апреля 2021 18:11  [166] Почти 700 проектов конкурса "Вам решать!" признаны победителями
30 апреля 2021 17:53  [223] Евгений Люлин оценил готовность стадиона "Химик" в Дзержинске к чемпионату
30 апреля 2021 17:44  [150] НРО "ЕР" инициирует ознакомление сотрудников общественного транспорта с запретом высадки детей
30 апреля 2021 17:32  [173] Дорогу из Чкаловска к ЦКБ отремонтируют по нацпроекту
30 апреля 2021 17:14  [184] Нижегородский круизный кластер "Ока - Волга" может получить средства федерации в 2022 году
30 апреля 2021 16:39  [194] Депутат ЗС НО Ирина Гончарова участвовала в церемонии вручения знамен школам
Общество

"Первомай - это праздник с богатой историей и традициями", - Глеб Никитин

01 мая 2021 09:21  [79] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем весны и труда.

"Первомай занимает особое место в нашем календаре. Это праздник с богатой историей и традициями, в которых слилось много смыслов и значений. Прежде всего, мы говорим о значении труда в жизни человека, правах трудящихся граждан и защите таких прав, гарантированных конституцией России. В прошлом году по инициативе президента России произошло расширение социальных гарантий человеку труда в основном законе страны", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Мы видим, что этому вопросу уделяется серьезное внимание на уровне государства. Огромное значение имеет и создание новых рабочих мест и возможностей для самореализации каждого человека. Ощущение своей востребованности и необходимости - неотъемлемая часть гармоничной картины мира для человека", - сказано в поздравлении губернатора.

"В этот день мне особо хочется поблагодарить наших ветеранов - тех, кто всю свою жизнь проработал на благо Нижегородской области. Особо чтим мы подвиг трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Вы внесли огромный вклад в победу, помогли преодолеть одно из самых сложных испытаний, когда-либо выпадавших на долю человечества. В прошлом году Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Это важный символ признания трудовых заслуг региона, его значения в истории нашей страны", - заметил Глеб Никитин.

"Огромную роль честный и профессиональный труд сыграл в борьбе с пандемией, охватившей нашу планету. Важен вклад каждого - медиков и учёных, социальных работников и волонтеров, сотрудников промышленных предприятий и организаций торговли. Всех, кто обеспечивал нормальную жизнь граждан, благодарю за работу. Тяжелое испытание вновь показало способность нашего народа сообща преодолевать глобальные проблемы, проявило лучшие черты национального характера", - резюмировал глава Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph