Около 150 саженцев кедра высадят на территории нижегородских центров соцзащиты

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Около 150 саженцев кедра высадят активисты ОНФ и волонтеры объединения "МыВместе" на территории нижегородских центров соцзащиты. Об этом сообщает исполком ОНФ в Нижегородской области.
Согласно информации, начиная с 28 апреля и до конца текущей недели саженцы кедра будут высажены на территории восьми нижегородских комплексных центров социальной защиты.
"Эта акция – знак уважения и благодарности социальным работникам, самоотверженно трудившимся и продолжающим, как врачи и сами волонтеры, работать на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
По словам руководителя исполкома ОНФ, соруководителя нижегородского штаба "МыВместе" Алексея Алехина, последний год очень хорошо показал важность и значимость истинно человеческих ценностей – любви, доброты, взаимной поддержки.
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