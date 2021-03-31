Около 150 саженцев кедра высадят на территории нижегородских центров соцзащиты Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 150 саженцев кедра высадят активисты ОНФ и волонтеры объединения "МыВместе" на территории нижегородских центров соцзащиты. Об этом сообщает исполком ОНФ в Нижегородской области.

Согласно информации, начиная с 28 апреля и до конца текущей недели саженцы кедра будут высажены на территории восьми нижегородских комплексных центров социальной защиты.

"Эта акция – знак уважения и благодарности социальным работникам, самоотверженно трудившимся и продолжающим, как врачи и сами волонтеры, работать на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По словам руководителя исполкома ОНФ, соруководителя нижегородского штаба "МыВместе" Алексея Алехина, последний год очень хорошо показал важность и значимость истинно человеческих ценностей – любви, доброты, взаимной поддержки.