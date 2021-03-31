Свет временно отключили в 22 домах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в 22 домах в трёх районах Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на сетях жилищно- коммунального хозяйства.

С 8:00 до 17:00 не осуществляется электроснабжение домов в Нижегородском районе по адресам: ул. Фрунзе, 22, 22б, 22в, 24а, ул. Горького,264-274 (неч), 226, 230, ул. Ковалихинская,90-100 (чет), ул. Белинского,122.

С 9:00 до 16:00 - в Ленинском районе света нет в доме 33 по ул. Дачная.

А также с 10:00 до 17:00 - в Автозаводском районе в домах по адресам: ул. Фучика, 25, 27, ул. Веденяпина,19.