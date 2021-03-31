Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пешеходный мост над Зеленским съездом передали в безвозмездное пользование управлению делами правительства Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года.

Мост передается для проведения капитального ремонта к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое празднуется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что на Зеленском съезде планируется установить новое освещение.

Напомним, почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде. В том числе речь идет о выкашивании и прополке газона на склоне Зеленского съезда.