инвест-проект
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
28 апреля 2021 13:48  [59] Тысяча нижегородцев получит памятный знак в честь 800-летия Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 13:23  [59] Участки под берегоукреплением Черниговской набережной передали в собственность Нижегородской области
28 апреля 2021 12:55  [125] Ночные пасхальные богослужения пройдут в 38 храмах и монастырях Нижнего Новгорода (список)
28 апреля 2021 12:54  [92] Горадминистрация пока не будет влиять на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 12:35  [80] Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода
28 апреля 2021 12:20  [84] Пострадавшим при взрыве газа в доме села Маргуша предоставят новое жилье
28 апреля 2021 12:10  [1333] Мэрия ввела режим ЧС в Нижегородском районе из-за аварийного дома
28 апреля 2021 11:55  [138] Качество обучения в школах Нижнего Новгорода не ухудшилось на "дистанционке"
28 апреля 2021 11:03  [212] Свет временно отключили в 22 домах в Нижнем Новгороде
28 апреля 2021 10:33  [152] Около 150 саженцев кедра высадят на территории нижегородских центров соцзащиты
Общество

Пешеходный мост над Зеленским съездом отремонтируют к 800-летию Нижнего Новгорода

28 апреля 2021 12:35  [80] Общество

Фото: Сайта https://wikimapia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пешеходный мост над Зеленским съездом передали в безвозмездное пользование управлению делами правительства Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании думы Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года.

Мост передается для проведения капитального ремонта к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое празднуется в 2021 году.

Ранее сообщалось, что на Зеленском съезде планируется установить новое освещение.

Напомним, почти 15 млн рублей направят на содержание склонов в Нижнем Новгороде. В том числе речь идет о выкашивании и прополке газона на склоне Зеленского съезда.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Мост Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph