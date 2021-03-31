Горадминистрация пока не будет влиять на пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дума Нижнего Новгорода на заседании 28 апреля 2021 года приостановила действие Положения об организации регулярных перевозок пассажиров городским автомобильным и наземным электрическим транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как пояснила начальник управления правовой и аналитической деятельности городской думы Ирина Маслова, необходимость в приостановлении связана с передачей отдельных полномочий по организации регулярных перевозок правительству Нижегородской области.

За организацию пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде отвечает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Напомним, что сейчас ведется разработка новой транспортной схемы нижегородской агломерации. Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года.

В рамках ее создания планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов министерство транспорта на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, а уж из него - на оплату работы перевозчика.

Первый брутто-контракт в Нижнем Новгороде уже заключен с 1 марта на семь муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода (А-5, А-23А, А-25, А-27, А-33, А-53А, А-53Б) на сумму 42,7 млн рублей. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.