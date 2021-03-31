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Общество

"Единая Россия" поздравила сотрудников скорой медпомощи с праздником

28 апреля 2021 14:02  [79] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии", волонтеры и депутаты поздравили с профессиональным праздником сотрудников подстанции №6 скорой медицинской помощи в Приокском районе. Об этом сообщает НРО партии.

Согласно информации, они вручили сотрудникам скорой помощи цветы, подарки и благодарственные письма.

Заведующая Приокской подстанции скорой медицинской помощи Ксения Пиногорова сказала, что было неожиданно и приятно получить такое поздравление. Она сообщила, что на станции сейчас работает 135 сотрудников – врачи, фельдшеры, медсестры, водители. В среднем в день одна бригада выезжает на 15-20 вызовов.

"Практически вся наша работа автоматизирована, медики используют самое современное оборудование – на выезде они с планшетом, на который автоматически приходит вызов. В планшете указывается статус каждой бригады, навигация по району. Диспетчерская контролирует "пересменки" и наличие свободных машин, следит за оперативной обстановкой, смотрит время пребывания бригады на вызове", - рассказала Ксения Пирогова, отметив, что в их работе кроме оперативности и эффективности оказания медицинской помощи очень важен подход к каждому пациенту, понимание и участие.

"Цель нашей акции – еще раз сказать слова огромной благодарности сотрудникам скорой помощи за их такой нужный, тяжелый и благородный труд. У них не бывает праздников и выходных. Многие сегодня в свой профессиональный праздник будут трудиться – помогать людям. Поэтому пришли ранним утром, когда меняются бригады, чтобы поздравить тех, кто уже отработал ночную смену, и тех, кто встал "на вахту". В этот день хотим подарить им хорошее настроение, частичку праздника. Мы благодарим всех сотрудников "неотложки" за профессионализм, за теплое отношение к пациентам, за доброе сердце и сопереживание. Желаем всему коллективу подстанции здоровья и профессиональных успехов", - сказал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Приокского района Нижнего Новгорода Андрей Петров.

Также поздравила и поблагодарила сотрудников подстанции депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.
"Именно работники скорой помощи одними из первых приходят на помощь в экстренных ситуациях. Они всегда на передовой в борьбе за здоровье и жизни людей. Несмотря на опасность первыми вступили в борьбу с COVID-19, справляясь с огромной нагрузкой, которая легла на их плечи. От всей души хочу выразить им слова огромной признательности за самоотдачу, верность профессии и пожелать крепкого здоровья, сил, счастья и всего самого доброго", - сказала депутат.

Напомним, в России официально как профессиональный праздник День работника скорой медицинской помощи был утвержден в 2020 году постановлением Правительства РФ

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Теги:
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