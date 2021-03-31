Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 31 районе Нижегородской области. Об этом 28 апреля сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более чем в половине районов области. Вчера таких районов было 26.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 113 622 жителям, из которых 49 587 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 64 035 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 90 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 128 жителей (20 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 565 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 10 жителей), Советский (6 983, +12 заболевших), Московский (5 260, еще 6 заболевших), Канавинский (5 137, +16 человек), Сормовский (5 112, еще 10 инфицированных), Приокский (3 808, +8 заболевших) и Нижегородский (3 594, за сутки - на 8 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 281 заболевший жителей), Бор (5 661), Павловский (2 968), Балахнинский (2 883), Выксунский (2 874), Богородский (2 528), Городецкий (2 581) и Шахунский (2 019).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.